Tensione tra Napoli e Ounas: De Laurentiis spera di venderlo in Francia!

Calciomercato Napoli, si fa sempre più complicata la situazione di Adam Ounas. L'attaccante algerino del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2023 e per il club partenopeo è l'ultima occasione di monetizzare dalla sua cessione. L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino segnala i sondaggi di mercato da parte di Salernitana e Lecce, che però non sembrano essere troppo convinti dell'investimento e - scrivono - "c'è tensione con Ounas con cui non si parla più di rinnovo".

Futuro Ounas

Anche La Repubblica si sofferma sul futuro di Adam Ounas, precisando che il calciatore ha rifiutato le proposte di rinnovo offerte dal Napoli e che adesso il presidente De Laurentiis spera di riuscire a venderlo in Francia, dove Ounas ha già giocato, per scongiurare il rischio di perderlo a parametro zero il prossimo anno.