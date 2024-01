Sportitalia - Sì di Zerbin al Frosinone: la decisione adesso passa al Napoli

Calciomercato Napoli - Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia, si scalda la pista per Alessio Zerbin al Frosinone:

Oggi della possibile operazione ha parlato Guido Angelozzi, in conferenza stampa:

"Zerbin è bravo, non ha l'esperienza di Bonifazi. A noi piace ma non dipende solo da noi. Stiamo guardando lui ma anche altri profili perché se poi Zerbin non arriva non possiamo rimanere fermi. Prima di queste ultime gare abbiamo fatto benissimo quindi non disprezziamo questa squadra. Noi lottiamo contro delle corazzate, siamo un piccolo paese di 40000 abitanti, una società seria con una filosofia di lavoro e la portiamo avanti. Noi fuori certi parametri non ci andiamo e non possiamo andarci perché altrimenti roviniamo tutto. Quando troviamo persone disponibili come Kevin, come il Bologna o la Juve possiamo fare operazioni. Tutte le sconfitte arrivate sono state gare equilibrate. Bisogna avere fiducia, con la fiducia si va avanti".