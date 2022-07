Sky, Modugno: "Deulofeu? Napoli e Udinese devono trovarsi, non mi risulta un accordo totale"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Koulibaly? Quando hai un giocatore di quel livello con un solo anno di contratto e con un potenziale mercato, ci si prepara e si cerca uno che quantomeno si avvicini a quel livello. Il Napoli ha delle soluzioni, tra Mileknovic della Fiorentina o Kim del Fenerbahce. Ce ne saranno sicuramente altre, profili importanti.

Deulofeu? Napoli e Udinese devono mettersi d’accordo, così come col giocatore: i discorsi sono aperti da tempo, non mi risulta un accordo totale tra le parti. Partissero Ounas o Politano, il Napoli necessiterebbe di un identikit come quello di Deulofeu: però non mi risulta sia tutto già definito.

Politano? Un mese fa ha fatto il titolare in Nazionale, ha mercato e nel Napoli non mi pare ci siano incedibili. Però va valutato per ciò che vale. Le parole dell’agente su Spalletti? I mal di pancia vanno e vengono, sono professionisti con contratti importanti ed obiettivi da conseguire: eventualmente è tutto ricomponibile, però il mercato è lungo e con una offerta seria si prende in considerazione”