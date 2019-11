Sky, Marchetti: "Rinnovi Mertens e Callejon: il Napoli la priorità per entrambi ma resta il problema economico"

Ultimissime notizie mercato Napoli - Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Marte Sport Live", trasmissione in onda su Radio Marte:

“Il Napoli ha fatto capire sin da subito che avrebbe attribuito una multa ai calciatori che quindi se lo aspettano e allo stesso modo il club azzurro ha messo in preventivo anche delle conseguenze. Che poi la multa ricada alla vigilia di gare importanti come quella col Milan in campionato e Liverpool in Champions è una casualità.

Il Napoli è convinto di aver fatto un’ottima offerta di rinnovo a Mertens ed ha fatto anche un’eccezione: rinnovare il contratto pluriennalmente. Il Napoli è andato incontro al calciatore sulla durata contrattuale. Callejon è un equilibratore straordinario, è esperto, sa giocare con più sistemi di gioco per cui dipendesse da me, terrei anche lui, ma anche in questo caso credo che il problema sia economico. I due danno priorità al Napoli”.