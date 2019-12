L’Inter è a lavoro per consegnare un rinforzo ad Antonio Conte in ogni reparto. Gli infortuni e i tanti impegni stagionali (in piena corsa scudetto su tutti) rendono obbligato un ritorno sul mercato a gennaio, per i nerazzurri, che sono attivi su vari profili secondo il sito ufficiale del giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio:

“L’Inter ha tenuto vivi i contatti sia col Chelsea per Giroud che col Napoli per lo scambio dei prestiti Politano-Llorente”