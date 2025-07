Romano svela: "Simeone al Pisa? La priorità del Cholito è l'estero! Piace in Spagna ed in Premier League"

Calciomercato Napoli - Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, ha rilasciato alcuni aggiornamenti relativi al futuro di Giovanni Simeone, nel mirino del Pisa. Le sue dichiarazioni direttamente dal suo canale YouTube:

Inoltre, sul proprio account X, Romano ha aggiunto:

??? Nothing advanced or concrete into reports of Gio Simeone joining Serie A side Pisa.



Cholito’s priority this summer is a move out of Italy with La Liga clubs keen and Premier League also an option. pic.twitter.com/PFGGJVFMaY