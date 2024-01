Romano annuncia: "Politano rinnova col Napoli, ADL l'ha dichiarato incedibile all'Al-Shabab! Le cifre"

Calciomercato Napoli - Matteo Politano rinnoverà presto, blindando l'accordo con la firma sul contratto, il rinnovo con il club di De Laurentiis. Lo rivela il giornalista Fabrizio Romano, tramite Twitter.

Insomma, presto Matteo Politano firmerà il rinnovo con la SSC Napoli, secondo il giornalista esperto di mercato:

"Mario Giuffredi è andato in Arabia perché vi sarà l'incontro per firmare col Napoli: l'accordo c'è, Matteo Politano rinnova col Napoli. Al-Shabab? L'incontro era ormai programmato da tempo, col club saudita: si sono visti per rispetto e per le ultime discussioni, ma il Napoli ha ribadito lì l'incedibilità di Politano e ha confermato l'accordo verbale con il calciatore italiano, che sarà firmato presto. Le cifre: 2,8 milioni ingaggio primo anno, poi salirà intorno ai 3 milioni".