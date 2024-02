Quanto guadagnerebbe Osimhen al PSG al posto di Mbappé

Osimhen al PSG, potrebbe essere questo il clamoroso per il calciomercato estivo. L'attaccante del Napoli, dunque, andrebbe a sostituire direttamente Kylian Mbappé promesso al Real Madrid. Perché che il nigeriano dica addio a fine stagione non è certo un mistero come ha anticipato e annunciato lo stesso Aurelio De Laurentiis, bisogna solo capire la destinazione. Parigi, città dove spesso si dirige quando può, oppure la Premier League tanto ambita?

Ingaggio Osimhen al PSG: quanto guadagnerebbe

Questione anche di opportunità, di offerte concrete e di treni che passeranno quando arriverà il momento decisivo. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni che giungono dall'Inghilterra, sembrerebbe appunto la squadra della Torre Eiffel la grande candidata per il suo futuro.

Il pallone d'oro africano è infatti considerato un giocatore dalle caratteristiche adatte per sostituire Mbappé e la società transalpina sarebbe pronta a pagare la clausola da 130 milioni di euro fissata nel nuovo contratto dopo il prolungamento.

Per il giocatore pronta un'altrettanto maxi offerta: ovvero ingaggio da almeno 12 milioni di euro netti per ben cinque anni. Parliamo di un tesoro da 60 milioni di euro totali versati nelle tasche del giocatore. Cifre astronomiche.