Ultim'ora: il PSG piomba su Osimhen! È l'erede designato di Mbappè

Calciomercato Napoli, notizia dell'ultima ora: il PSG piomba su Victor Osimhen per sostituire Mbappè! Ad annunciarlo è The Telegraph, prestigioso quotidiano britannico, secondo cui il Paris Saint-Germain avrebbe deciso di puntare tutto sull'attaccante nigeriano del Napoli quando a fine stagione Kylian Mbappe lascerà la Francia per andare a giocare nel Real Madrid.

Osimhen al PSG?

Osimhen al PSG dunque? Innanzitutto bisognerà attendere il trasferimento di Mbappè. Non è escluso che l'attaccante francese possa ancora cambiare idea, sebbene il suo passaggio al Real Madrid sembri sempre più un'ipotesi concreta. Per il Paris Saint-Germain lasciare andare Mbappè potrebbe rivelarsi anche un'ottima soluzione finanziaria per rimpinguare le casse del club e puntare su calciatori più giovani.

Secondo The Telegraph, i parigini avrebbero già scelto come sostituire Mbappè, puntando proprio su Victor Osimhen del Napoli. Nel suo contratto c'è una clausola rescissoria da 130 milioni di euro - pari a circa 111,2 milioni di sterline - e già l'estate scorsa il PSG aveva pensato di acquistarlo, prima che De Laurentiis lo togliesse dal mercato. Senza Mbappè, però, il Paris Saint-Germain potrebbe sfruttare le nuove risorse finanziarie per attivare la clausola rescissoria di Osimhen e il nigeriano è considerato un calciatore perfetto per prendere il posto del francese.

Osimhen

Secondo il Telegraph, prima di Osimhen erano già stati sondati i nomi di Leao del Milan e Rashford del Manchester United, ma entrambi i nomi sono stati scartati perché l'obiettivo principale resta l'attaccante del Napoli. Su Osimhen c'è anche il Chelsea, cn Pochettino che lo vorrebbe punta centrale dei Blues. Probabilmente, alla corsa si aggiungerà anche il Real Madrid o altri club di Premier League ma secondo Telegraph è proprio Parigi la destinazione più probabile.