Il Mattino - Prossimo allenatore Napoli, Inzaghi in pole: ADL attende che Lotito lo mandi via! Gattuso chiede tempo a Mendes

Calciomercato Napoli - De Laurentiis non ha ancora le idee chiare sul futuro riguardo il prossimo allenatore del Napoli. Il casting del presidente al momento è fermo. Intanto, arrivano le ultimissime di calciomercato.

De Laurentiis Napoli

Prossimo allenatore Napoli, Simone Inzaghi in pole

Come riportato da Il Mattino, se Lotito decidesse di non rinnovare con Simone Inzaghi allora sarà lui il primo della lista di De Laurentiis per finire al Napoli. Per i soliti Spalletti e Allegri è tutto da scoprire.

Simone Inzaghi Napoli

Mercato Napoli, Gattuso non sa il suo futuro

Infatti, pare che anche Gennaro Gattuso non sa dove andrà: a Mendes ha chiesto tempo prima di affrontare le questioni legate alla prossima stagione. Sa della Fiorentina ma prima di incontrare di nuovo Commisso vuole terminare il campionato. Gli hanno insegnato che si fa così. Ed è difficile cambiare l’uomo. Prima ancora che l’allenatore.