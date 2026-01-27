Pescara, il presidente: "Insigne ha aspettato il Napoli fino a ieri! Poi ha scelto il Pescara, era un aut aut"

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Pescara, il presidente: Insigne ha aspettato il Napoli fino a ieri! Poi ha scelto il Pescara, era un aut aut

Ultime news calciomercato, niente ritorno al Napoli: Insigne ci ha sperato fino a ieri, poi ha scelto il Pescara

Calciomercato SSC Napoli - Un ritorno fortemente voluto, Lorenzo Insigne torna al Pescara: niente Napoli. Come racconta a Fanpage.it il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che da oltre un mese lavorava sotto traccia per riportare Insigne in Abruzzo:

"Lorenzo viene da noi perché la sua volontà era quella di tornare o a Napoli o a Pescara. Sono le due società che hanno segnato la sua carriera, quindi per noi è una cosa molto bella. È anche un importante segno di riconoscimento da parte sua. È un ritorno al passato, quasi romantico. Succede poche volte. A Pescara, negli ultimi anni, abbiamo fatto due cose davvero belle: l'ingresso di Marco Verratti in società e il ritorno di Insigne a giocare qui".

Lorenzo Insigne: niente ritorno al Napoli

Proprio Verratti ha avuto un ruolo chiave nell'operazione, insieme allo stesso Sebastiani:

"Direi che siamo stati decisivi entrambi. Il rapporto che ho sempre avuto con Lorenzo è stato bellissimo. La trattativa andava avanti da circa un mese: ci siamo incontrati a Napoli e abbiamo deciso di mantenere il massimo riserbo. Lorenzo è stato corretto con noi, ci ha detto chiaramente quello che pensava. Ci ha detto che, se entro lunedì non si fosse sbloccata una certa situazione, sarebbe venuto a Pescara. Ed è andata esattamente così".

Insigne arriva con grande entusiasmo e voglia di rimettersi in gioco:

"Non ha ancora scelto il numero di maglia, ma è molto contento. Ha voglia di tornare a giocare, perché per lui la cosa più importante è stare in campo. Per noi è una bellissima notizia e credo lo sia anche per Lorenzo".

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