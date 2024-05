Nuovo allenatore Napoli, TMW: Gasperini in pole da settimane! L'attuale posizione di Conte

Calciomercato Napoli le ultimissime sul possibile nuovo allenatore dal portale Tuttomercatoweb che parla di Gian Piero Gasperini come favorito.

Ecco cosa scrive il collega Raimondo De Magistris su Tmw:

Gian Piero Gasperini è la prima scelta del Napoli da qualche settimana e per Gasperini il Napoli ha messo in stand-by le altre opzioni, quindi Antonio Conte, Stefano Pioli e Vincenzo Italiano. In questi giorni il tecnico dell'Atalanta sta preparando due gare spartiacque della stagione della Dea: domani la sfida di Lecce potrebbe consegnare ai nerazzurri la matematica qualificazione alla prossima Champions, poi mercoledì l'attesissima finale di Europa League, a Dublino contro il Bayer Leverkusen campione di Germania. Gasperini in questo momento è concentrato su questi impegni e, per questo motivo, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Sul piatto due possibilità: andare avanti in questa avventura con l'Atalanta oppure ripartire da Napoli, club pronto ad affidargli la rifondazione della squadra con un contratto di tre anni dopo questa stagione sciagurata che molto probabilmente si concluderà senza qualificazione alle prossime competizioni europee.