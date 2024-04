Nuovo allenatore Napoli: e se alla fine ADL spiazzasse tutti con lui?

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? I nomi caldissimi, almeno stando alle indiscrezioni, sono quelli di Antonio Contee Vincenzo Italiano. Il primo rappresenta un sogno forse alla fine irragiungibile; il secondo, invece, rappresenta lo scenario più verosimile e lo stesso Luciano Spalletti la scorsa estate lo considerò come designato ideale per proseguire ad alti livelli. E' chiaro tuttavia che sulla lista di Aurelio De Laurentiis non ci sono solo questi due nomi ma tanti altri, di cui diversi giovani che stanno proponendo un calcio moderno in stile Raffaele Palladino.

La tifoseria spera nell'approdo dell'Ct della nazionale, un vincente che rilancerebbe in maniera fortissima le ambizioni di vittoria dopo un'annata fallimentare. Tuttavia il suo curriculum, sia in termini di richieste di mercato che economiche, ed è logico che per quanto possa essere stuzzicato dall'ipotesi azzurra come lui stesso ha ammesso in passato, non ci sarebbe troppo da sorprendersi in caso di fumata grigia. A quel punto si scalerebbe di nome in nome, sperando di non andare troppo in basso come accaduto mesi fa con ADL che - dopo aver incassato diversi rifiuti come quelli di Luis Enrique, Thiago Motta e lo stesso Italiano che non voleva ancora salutare la Fiorentina - è stato costretto a ripiegare su Rudi Garcia.

Nuovo allenatore Napoli, e se il piano C fosse... Calzona?

Ma cosa potrebbe accadere se anche quest'anno si ripetesse una situazione simile? L'indiscrezione è circolata già oggi. Ci sarebbe non un piano B ma un piano... C: ovvero Ciccio Calzona. E se alla fine dei giochi, complice anche un no di Conte, De Laurentiis optasse per l'attuale tecnico in vista della prossima stagione? Sembra poco probabile a oggi ma non sarebbe nemmeno da escludere al 100%, specialmente se gli azzurri dovessero fare un gran finale di stagione in stile secondo tempo di Monza-Napoli. Sarebbe un modo per dare continuità e affidarsi a una certezza soprattutto nel caso, come detto, venissero meno gli obiettivi principali magari Italiano compreso. Senza fare un nuovo salto nel buio per eventuali soluzioni che non convincono al 100%. Chiaramente allo stato attuale non è la soluzione più quotata ma non possiamo escludere nulla per l'estate che verrà, sotto qualsiasi aspetto.