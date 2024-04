"Disponibile a trasferirsi". Nuovo allenatore Napoli, e se anche lei aiutasse?

Nuovo allenatore Napoli, chi siederà in panchina per la prossima stagione? E' questo il tormentone del momento in città in queste settimane. Perché c'è solo voglia di archiviare questo campionato fallimentare per poi ripartire e sperare di rivedere finalmente una squadra dignitosa e che torni a giocare a mente sgombra. Monza-Napoli ha riacceso un po' gli umore e le ultimissime speranze europee relative ad Europa o Conference League, ma a prescindere c'è voglia di cancellare quest'annata e le sofferenze e la mortificazione che ha portato nonostante il tricolore sul petto.

Nuovo allenatore Napoli: chi è il sogno di De Laurentiis

Dunque chi prenderà il posto di Francesco Calzona? Perché a oggi la certezza è che il Ct della Slovacchia saluterà tra due mesi, salvo clamorosi e improbabili colpi di scena che significherebb anche una surreale rimonta in classifica. L'obiettivo di Aurelio De Laurentiis sembrerebbe chiaro, nonché il sogno contattato già diversi mesi fa quando ha provato a salvare una stagione nel post Garcia: parliamo di Antonio Conte, un tecnico vincente e capace di tirare dai suoi il meglio non solo sul piano tecnico ma soprattutto caratteriale. Sarebbe una botta di adrenalina pazzesca per la città e lo spogliatoio.

Le trattative sono in corso, ora bisognerà capire solo la posizione dell'ex Ct della nazionale italiana che - obiettivamente - potrebbe ricevere offerte migliori, non solo sul piano economico ma anche in generale nelle ambizioni come il Bayern Monaco che resetterrà dopo una stagione non esaltante. Molti, tuttavia, credono nel colpaccio di ADL che, come fece all'epoca con Carlo Ancelotti, possa alla fine convincere l'allenatore.

E se la differenza alla fine la facesse Elisabetta Muscarello, nonché moglie di Conte? Un'indicazione a tal proposito è giunta da Luciano Moggi una settimana fa: "Conte sarebbe venuto per il rilancio, ma dovrebbe mettersi a tacere il presidente. Credo che abbia già altri impegni all’estero. La moglie ha un sentimento verso Napoli abbastanza buono, ma Conte ha bisogno di spazi e se non gli vengono concessi non porta neanche risultati", ha dichiarato il dirigente escludendo un futuro partenopeo.

E se Conte accettasse... anche grazie alla moglie?

Ma se alla fine De Laurentiis dovesse farcela anche grazie alla predisposizione della donna, torinese, verso Partenope? La suggestione per Conte c'è eccome come ha ammesso pubblicamente in passato, la voglia di restare in Italia è nota a tutti come conferma anche chi è vicino al tecnico e alla fine - alle giuste condizioni -, tra cui la disponibilità della moglie nel seguirlo in quest'avventura, chissà che non possa fare la differenza in un senso piuttosto che in un altro.

Ovviamente capiamoci: non sarebbe la moglie a decidere, ci mancherebbe. Ma se dovessero esserci tanti aspetti convincenti sul tavolo, chissà che la posizione della signora - se confermata - alla fine non faccia propendere l'ago della bilancia verso la Campania e non all'estero. Staremo a vedere, nuove offerte permettendo. Nel frattempo Napoli sogna.