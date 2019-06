Sarri-Juve, Tuttosport: "Dal Chelsea si porterà due calciatori: occhio anche alla pista Hysaj"

Notizie Calcio Napoli - Non solo Sarri, dal Chelsea potrebbero approdare altri due calciatori alla Juventus. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, i bianconeri riabbraccerebbo Higuain e darebbero l'assalto a Emerson Palmieri. Nella lista invece non c'è il nome di Jorginho mentre spunta quello di Hysaj:

"Con il Chelsea la Juventus potrebbe anche trattare un acquisto vero e proprio: quello di Emerson Palmieri. Il ventiquattrenne terzino sinistro brasiliano, naturalizzato italiano e nazionale azzurro, era un obiettivo importante della società bianconera nella primavera del 2017: avrebbe dovuto essere l’erede di Alex Sandro, per il quale si prospettavano offerte importanti dalla Premier League.

Operazione complicata però dall’interesse dell’Atletico Madrid per Marcos Alonso: visto il blocco al mercato in entrata, se partisse lo spagnolo il Chelsea non cederebbe certo anche l’altro terzino sinistro.

La Juventus potrebbe a quel punto virare su Elseid Hysaj (soprattutto se a uscire fosse Cancelo e non Alex Sandro): il venticinquenne albanese, punto fermo di Sarri all’Empoli e poi al Napoli, è uno dei terzini destri monitorati".