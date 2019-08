CN24 - Lista Napoli, anche Everton e Neres nel piano B: sondaggi sottotraccia

CALCIOMERCATO NAPOLI - "Mercato? Magari c'è anche qualche nome che ancora avete ancora scoperto..." , così ieri il presidente Aurelio De Laurentiis intervenuto per fare il punto sulle ultimissime in casa Napoli.

Ed effettivamente qualcosa si muove. Perché con le situazioni di James Rodriguez, Mauro Icardi e Hirving Lozano che continuano a non sbloccarsi, il club partenopeo ha inevitabilmente e parallelamente iniziato a muoversi per una serie di alternative.

Secondo quanto appreso in esclusiva da CalcioNapoli24.it, nel piano di riserva azzurro, ci sono anche due brasiliani: Everton del Grêmio e David Neres dell'Ajax.

Si tratta di due esterni di attacco, perfetti per un 4-2-3-1 e valida alternative a un Lozano per cui ci sono diversi problemi. Lo scouting partenopeo si è mosso contattando direttamente Giuliano Bertolucci, punto di riferimento per il mercato brasiliano, ma limitandosi al momento a un mero sondaggio esplorativo. L'obiettivo è chiaro: aspettare ancora, ma cautelandosi. Superato poi un certo tempo limite, si andrà avanti.

Napoli-Everton, la richiesta

Everton è sul mercato. Reduce da una super Coppa America, il 23enne è stato sedotto e abbandonato dall'Arsenal che ha poi virato su Nicolas Pépé. Il club verdeoro già pregustava la più grande cessione della storia: "E' qualcosa di assurdo. Per quanto ha fatto in Coppa America, ci aspettavamo un'ondata di offerte. Ma non c'è niente finora, aspetteremo", ha riferito un perplesso Deco Nascimento, direttore sportivo del club gaucho.

Con clausola rescissoria da 80 milioni di euro, la società tratta a partire da 40. In Brasile gioca a piede invertito, ma chiaramente può muoversi anche sulla fascia destra.

Neres tra rinnovo e sondaggio Napoli

Neres è invece in un limbo, tra la possibilità d'addio e un rinnovo vicino. Con un contratto fino al 2022, potrebbe cavalcare l'onda del successo dopo una Champions League da protagonista e la convocazione anche in nazionale. Ma nel frattempo è giunta anche una ricca offerta dell'Ajax per il prolungamento, per la quale non sono ancora seguite conferme o notizie ufficiali. 40-50 milioni di euro, è questa la valutazione olandese per il 22enne di São Paulo.

di Pasquale Edivaldo Cacciola

