De Laurentiis su Lozano: "Tante variabili in gioco, anche la famiglia. Napoli può essere destabilizzante all'inizio..."

Calciomercato Napoli - Lozano-Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis esce allo scoperto. Intervistato da SkySport, il patron del club partenopeo si è espresso così al quesito riguardante il messicano:

"Quando ci si avvicina a un certo tipo di giocatore, e quando le controparti sanno che quel calciatore ti interessa, il gioco si fa duro perché ognuno cerca il meglio per sé. Poi ci sono i giocatori con le proprie famiglie, con i propri amici e le proprie signore. Quindi la situazione, anche ambientale, è molto importante. Quando acquisti un giocatore, acquisti anche una parte della sua famiglia, della sua vita e delle sue abitudini. Fagliele cambiare in un contesto completamento diverso, è difficile. Napoli è una città bellissima e meravigliosa ma lo è per me che la conosco, ma per qualcun altro può essere abbagliante come un miraggio ma anche destabilizzante all'inizio. I tifosi non capiscono che in una trattativa c'è un punto di rottura e uno di riconciliazione".