D'Agostino nel mirino della Juve Stabia, si lavora al prestito: i dettagli | ESCLUSIVA

Ultime calciomercato Napoli. La Primavera del Napoli ha messo in mostra diversi talenti nell'ultimo anno, da Ambrosino fino ad Idasiak passando anche per i vari Vergara, Hysaj e Cioffi. Tanti ragazzi giovani che aspettano la propria chance tra il ritiro di Dimaro con Spalletti e l'occasione di andare in prestito per accumulare esperienza e minutaggio.

D'Agostino Napoli Primavera

Juve Stabia, idea D'Agostino in prestito

Uno dei ragazzi che si è maggiormente distinto nell'ultima stagione è Giuseppe D'Agostino, attaccante classe 2003 della formazione di Frustalupi. Sul giocatore, 33 presenze con 5 gol e 5 assist in Primavera 1, c'è il forte interessamento della Juve Stabia.

La dirigenza gialloblu ha iniziato i primi discorsi con il Napoli per la cessione in prestito del giovane talento e sviluppi sono attesi nei prossimi giorni.

