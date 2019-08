Mercato Napoli, Repubblica: Tutto su Icardi per rianimare l’attacco, Milik non ingrana: ADL lavora per il Sì

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna de La Repubblica dedica ampio spazio alla trattativa per il possibile passaggio in azzurro di Mauro Icardi

Il cartello (virtuale) "lavori in corso" è ancora ben visibile per quanto riguarda il mercato Napoli. Mancano 12 giorni all’esordio in serie A e c’è tanto da fare. L’aspetto principale riguarda il mercato. Il reparto offensivo ha bisogno di rinforzi, probabilmente due. Solo così gli azzurri potranno provare ad impensierire la Juventus La doppia sfida col Barcellona ha evidenziato la necessità di un attaccante centrale che possa anche aiutare la squadra a rifiatare ( con Mertens non è mai accaduto, il belga ha altre caratteristiche) nelle gare in cui c’è bisogno di soffrire. Milik è l’unico centravanti di ruolo e sabato notte ha dato forfait per un affaticamento muscolare. Il polacco non riesce ad ingranare e la riflessione sull’acquisto di un bomber è evidente. La trattativa Icardi va proprio in questa direzione: De Laurentiis sta lavorando per convincere l’argentino a dire sì al progetto azzurro.