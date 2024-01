Claudio Raimondi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset durante la trasmissione Pressing:

"Pioli è stato chiaro vuole un difensore e dun centrocampista. Abbiamo conferme su Chalobah del Chelsea per quanto riguarda la retroguardia, si farà operazione alla Tmori: prestito con diritto di riscatto a 25 milioni. L'alternativa è Kiwior. A centrocampo c'è un mister X, c'è stato un primo contatto per Samardzic. Ci hanno confermato che piace per giugno".