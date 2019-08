Lozano-Napoli, Il Mattino: mercoledì le visite mediche, ingaggio da 3.5mln più bonus. Adl ha ottenuto uno sconto dal Psv

Calciomercato SSC Napoli - Il Lozano-day potrebbe essere domani. Ma è molto più probabile che il giorno dell'arrivo del messicano a Roma per le visite mediche sia mercoledì: tutto fatto con Raiola per la definizione dei diritti d'immagine che il Napoli tiene tutti per sé, a parte alcune piccole deroghe per lo sfruttamento delle sponsorizzazioni tecniche nel suo Paese, dove El Chucky è un'autentica stella. Come riporta Il Mattino:

Mercato Napoli, tutto fatto per Lozano: arrivo probabile mercoledì