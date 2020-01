Venerato a CN24: "Lozano è in discussione per giugno, il Napoli si aspettava di più. Callejon e Mertens difficilmente rinnoveranno"

Mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Llorente, per il decreto crescita, può essere ceduto solo a titolo definitivo, su di lui c'è l'interesse di club inglese ma difficilmente si muoverà lo spagnolo. In caso di offerta importante per Llorente il mercato potrebbe chiudersi con Politano ed una punta. Callejon e Mertens difficilmente rinnoveranno, non mi arrivano segnali. Lozano è in discussione per giugno perché il Napoli si aspettava di più. Riaperto il discorso tra Tonelli e la Samp e con i blucerchiati si parla anche di Younes che, però, pensa più al Torino e vorrebbe anche far rientro in Germania"