Llorente-Napoli, CdM: soluzione ideale per non oscurare Milik e Mertens, così è nata l'idea

Calciomercato Napoli - E' il giorno di Juventus-Napoli ma anche di Fernando Llorente, il quinto acquisto estivo del club partenopeo. Approdato ieri sera a Fiumicino, lo spagnolo sosterrà le visite mediche a Villa Stuart e poi firmarà un contratto biennale da 2.5 milioni a stagione.

Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il vero sogno di Aurelio De Laurentiis era quel Mauro Icardi corteggiato fino alla fine, per il quale ha anche offerto 65 milioni più bonus, 7 di ingaggio al giocatore e i diritti d'immagine a suo favore. Nonostante ciò, l'argentino non ha accettato. E così è nata l'idea riguardante Llorente: svincolato, è stata considerata una soluzione per completare il reparto ma senza oscurare il ruolo di centravanti di Arkadiusz Milik e Dries Mertens. Solo l'argentino avrebbe potuto aprire a un sacrificio o ridimensionamento del polacco. Così Carlo Ancelotti ha dato il suo parere positivo e ha avuto dei contatti con l'ex Tottenham, raccogliendone subito l'entusiasmo per il trasferimento in azzurro poi concretizzatosi.