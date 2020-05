Kiss Kiss - Allan in uscita, seguito il giovane Wendel dello Sporting Lisbona: duello con l'Everton di Ancelotti

Ultime calciomercato Napoli. La sempre più probabile partenza di Allan lascerà vuota una casella nel centrocampo azzurro: per questo motivo il ds Giuntoli è al lavoro per cercare un giovane da inserire nelle rotazioni in mediana di Gennaro Gattuso. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il nome nuovo è quello di Wendel dello Sporting Lisbona: centrocampista brasiliano classe '97, è bravo sia a difendere che a impostare. Sul ragazzo nelle ultime settimane si è mosso anche l'Everton di Carlo Ancelotti.