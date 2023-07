Dalla Francia - Il Bayern ha pagato la clausola di Kim! Percentuale su rivendita futura per il Napoli e non solo: ecco quando firmerà

Notizie Napoli calcio. Ormai ci siamo per il passaggio di Kim Min-jae al Bayern Monaco. Il centrale coreano lascerà Napoli dopo una sola stagione, con il club bavarese che verserà nelle casse del sodalizio partenopeo i soldi della clausola rescissoria. Genialata last minute del club azzurro che a quanto pare si è riservato anche una percentuale sulla prossima rivendita e ricchi bonus in base al rendimento.

Kim al Bayern Monaco, cifre e dettagli

Gli ultimi aggiornamenti sulla cessione di Kim dal Napoli al Bayern Monaco arrivano dai colleghi di Footmercato, che annuciano la fumata bianca a breve:

Sono stati definiti gli ultimi dettagli per il passaggio di Kim Min-jae al Bayern Monaco. Il Bayern ha pagato la clausola rescissoria. In più, il Napoli avrà una percentuale sulla futura rivendita e alcuni bonus legati alle prestazioni, inclusi nella trattativa da De Laurentiis. Kim firmerà il suo contratto nel weekend.