Kepa-Napoli, CorrSport: firma in settimana! Chelsea copre 75% ingaggio, i motivi del Sì

Calciomercato Napoli, le ultimissime oggi. Meret per ora non rinnova. Conferme per Kepa, secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport le firme sono previste in settimana.

Kepa Napoli calciomercato

Mercato Napoli Kepa, gli aggiornamenti

Lo spagnolo arriverà in prestito e il Chelsea si accollerà il 75% dello stipendio. Gli stessi Blues guardano al futuro ed hanno praticamente raggiunto l'accordo con i Chicago Fire per Gabriel Slonina, diciottenne portiere americano che porta in dote la fama di giovane fenomeno. Il giovanotto di origini polacche nato in Illinois volerà a Londra per firmare e poi rientrerà negli States per completare la stagione: arriverà a gennaio per recitare da vice Mendy, insomma, ma l'operazione è connessa al trasferimento di Kepa alla SSC Napoli.