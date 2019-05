Panchina Juventus, Sarri in pole! Da Torino: "La trattativa s'intensifica, il sogno mercato è Koulibaly"

Panchina Juve: può rappresentare un incubo per alcuni tifosi del Napoli, per altri no. Maurizio Sarri come nuove allenatore Juventus è più di un’idea. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, i colloqui tra la dirigenza bianconera e l’attuale allenatore del Chelsea proseguono. Ma Fabio Paratici non vuole mancare di rispetto al tecnico che si avvia a giocare una finale di Europa League. I discorsi con Fali Ramadani, l’intermediario che sta ha curato il trasferimento di Sarri al Chelsea, proseguono.

Sarri alla Juve, il sogno mercato è Kalidou Koulibaly

Maurizio Sarri è in pole position per la panchina della Juventus, confermano da Torino. Ma con un suo possibile arrivo ci sarebbero anche dei cambiamenti in rosa fronte calciomercato. In difesa, il quotidiano torinese specifica che il sogno si chiama Kalidou Koulibaly, allievo di Maurizio Sarri. È anche vero, però, che al momento una trattativa con Aurelio De Laurentiis appare quantomeno molto difficile, se non impossibile con il patron del Napoli.

Koulibaly è ritenuto incedibile dal Napoli che ha rifiutato offerte a tre zeri nella scorsa sessione di calciomercato. Per di più alla Juventus, diretta concorrente, sarebbe davvero un’operazione di elevata complessità. Insomma, al di là di chi sarà il nuovo allenatore Juve, il Napoli non ha alcuna intenzione di cedere all'avversario il suo miglior giocatore. Restate connessi su CalcioNapoli24 per ricevere in tempo reale tutte le ultimissime sul mercato del Napoli 24 ore su 24.