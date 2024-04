"Il Napoli lo ha bloccato". L'agente lo preannunciò, indizio sul nuovo allenatore?

Calciomercato Napoli, si muove già qualcosa in attesa di conoscere il nuovo allenatore. Del resto non potrebbe essere altrimenti: l'ok dovrà ovviamente arrivare dalla nuova guida tecnica, ma la società si sta anticipando comunque anticipando per non farsi trovare poi in ritardo quando sarà il momento di agire. Così si tirano le prime somme tra chi andrà ceduto e chi no e vengono individuati i profili adatti al nuovo ciclo partenopeo sul piano tattico, specialmente conoscendo le preferenze dei vari tecnici nel mirino e nel frattempo contattati.

Calciomercato Napoli, Suslov indizio sul nuovo tecnico?

I nomi caldi al momento sembrerebbero due: da una parte Antonio Conte, dall'altra Vincenzo Italiano. Il primo è un sogno, il secondo un nome apparentemente più verosimile. Ovviamente non vanno escluse altre piste. Nel frattempo emergono i nomi dei primi rinforzi. Uno a sorpresa è emerso proprio stamattina: Tomas Suslov, 21enne slovacco in forza all'Hellas Verona. Secondo quanto emerso, il club di De Laurentiis avrebbe già ottenuto una prelazione sul talento ha lasciato i primi segni in Serie A. Il suo profilo però apre a considerazioni: se il Napoli dovesse prenderlo, sarebbe per un 4-2-3-1? Sebbene abbia giocato anche a destra in carriera, è soprattutto dietro la punta il suo ruolo. E c'è un mister che ha fatto di questo credo tattico la sua religione: Italiano appunto.

E se fosse un 'regalo' per... Calzona?

Ci sarebbe anche un'altra versione: e se fosse per accontentare invece Francesco Calzona? Dovessero saltare i principali nomi nel mirino, l'attuale Ct della slovacchia potrebbe rappresentare il piano C con ADL che a quel punto si affiderebbe a una 'certezza' senza fare altri salti nel vuoto rischiosi. Suslov sarebbe quindi per l'attuale allenatore del Napoli e non un prossimo. In ogni caso, se il club volesse davvero affondare il colpo, ci sarebbero tutti i presupposti per chiudere piuttosto velocemente. Intervistato da CalcioNapoli24 lo scorso gennaio, l'agente di Suslov già aprì alla possibilità di vederlo in azzurro nella prossima stagione. Lui e Raspadori andrebbero a corprire le caselle della trequarti? Staremo a vedere.