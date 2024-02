Suslov, l'agente: "Chissà che in futuro non possa vestire la maglia azzurra, ha personalità e sempre voglia di vincere" | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Michal Cierny, agente di Tomas Suslov dell'Hellas Verona, è intervenuto ai nostri microfoni durante CalcioNapoli24 Live su CN24TV. Il procuratore non ha escluso un possibile futuro al Napoli per il suo assistito.

Ecco le dichiarazioni in esclusiva:

"Suslov ha mostrato subito da quando era più piccolo che non aveva problemi di personalità, ha sempre voglia di vincere. E' uno che prova sempre a spronare i propri compagni nonostante la giovane età. Futuro al Napoli? (ride, ndr), la Slovacchia ha avuto già rappresentati importanti con la maglia del Napoli, vediamo con il futuro e chissà che non possa realmente vestire la maglia azzurra. Abbiamo scelto il Verona perché è una grande piazza e c'è possibilità di crescere e fare bene. Spero che Suslov possa essere parte della prossima partita col Napoli, sarà una gara molto tirata perché vale tanto in questo momento per entrambi".