UFFICIALE - Napoli, doppio affare col Guidonia: Spavone e Russo si trasferiscono in prestito

Calciomercato Napoli - Doppio affare tra Napoli e Guidonia, club neopromossa in Serie C. Direttamente dal vivaio dei partenopei si trasferiscono nel Lazio ben due calciatori: uno è Alessandro Spavone che dopo le otto presenze maturate col club già nella scorsa stagione, continua la sua avventura in prestito. Affare fatto, sempre in prestito, anche per Lorenzo Russo. Il centrocampista, protagonista in Primavera 1, farà il suo esordio nel calcio professionistico. A comunicare la notizia ci ha pensato proprio il club laziale attraverso una nota ufficiale:

"Lo "scugnizzo napoletano" del Guidonia Montecelio 1937 Fc è Alessandro Spavone. Cresciuto nel Napoli, nel curriculum di Spavone ci sono anche i gol messi a segno nella Youth League. Attaccante e trequartista, Spavone risulta difficile da marcare, quasi impossibile stargli dietro nell'uno contro uno. I suoi diagonali e le sue precise conclusioni completano un repertorio pieno di classe e fantasia. Classe 2004, Spavone ha già conosciuto la Serie C indossando la prestigiosa maglia della Pro Vercelli: con il Guidonia Montecelio 1937 Fc è pronto ad inserire altri quadri preziosi nella collezione di gol da ricordare. Lorenzo Russo, centrocampista classe 2005, arriva in prestito dal Napoli.

Con la società partenopea Russo è stato un protagonista assoluto con la Primavera e la Uefa Youth League mettendosi in mostra anche in zona offensiva e partecipando al ritiro estivo della prima squadra".