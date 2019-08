Icardi-Napoli, CorSera: l'attaccante aspetta la Juve fino a domani, vuole vestire la maglia bianconera

Calciomercato Napoli - L'obiettivo numero del Napoli è Mauro Icardi, la dirigenza azzurra sta trattando con l'Inter e cercherà di inserire nell'affare anche Arek Milik. I nerazzurri hanno bisogno di un'altra prima punta, oltre Lukaku. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera.

Più semplice ipotizzare un'operazione con il Napoli: Icardi per Milik. Ma va verificata la disponibilità di Maurito ad accettare la destinazione; la sua intenzione è di aspettare la Juve almeno fino a domani. Se non dovesse andare in porto uno scambio con Icardi, l'Inter prenderebbe un attaccante a costo ridotto oppure in prestito. Sembra fuori dai giochi Rebic, per il quale l'Eintracht chiede almeno 35 milioni. Esiste una possibilità per Sanchez, per il quale l'’Inter si è già mossa, guadagna 16 milioni netti a stagione: si può fare se lo United contribuisce all'ingaggio. Resta sullo sfondo lo svincolato Llorente, ma attenzione a Jovic, che il Real ha pagato 60 milioni e non convince Zidane: potrebbe diventare una buona soluzione in prestito con diritto di riscatto.