Hermoso al Napoli, ci siamo! DAZN: "Ultimi dettagli, si prova a chiudere settimana prossima"

Calciomercato Napoli, ultim'ora DAZN: club vicino al primo acquisto dell'era Conte! Si va verso la chiusura per Mario Hermoso, difensore classe 1995 dell'Atletico Madrid. Ad annunciarlo su Twitter è il giornalista DAZN Orazio Accomando.

Hermoso al Napoli

Il Napoli proverá a chiudere la prossima settimana la trattativa per Mario Hermoso, iniziata lo scorso 9 aprile. Fiducia ma vanno incastrati i dettagli su bonus. Pronto un contratto di 3 anni con opzione.

Mario Hermoso al Napoli: difensore centrale di piede sinistro, ha un contratto in scadenza con l'Atletico e il suo addio a fine stagione era già dato per scontato. Da tempo il Napoli aveva avviato le trattative per il calciatore spagnolo, che adesso sembra davvero vicino a firmare. Per lui - secondo quanto riferisce DAZN - si prospetta un contratto triennale con la SSC Napoli: giocherà nella difesa a 3 di Antonio Conte.

Arrivando in scadenza di contratto, Hermoso sarebbe un acquisto a parametro zero.