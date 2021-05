Gazzetta - De Laurentiis ha detto a Spalletti che potrebbe andare via anche Insigne! Primo summit di mercato

Ultime notizie Napoli - L’inattività degli ultimi due anni ha sicuramente provato Spalletti. Adesso il Napoli è sul punto di dargli la possibilità di tirare fuori il fuoco che ha dentro, la sua voglia di tornare sul campo, di allenare. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Il 4-2-3-1 è destinato a caratterizzare l’aspetto tattico anche per la prossima stagione: è il modulo che predilige lo stesso Spalletti. Con il presidente ha parlato anche di questioni tecniche, De Laurentiis gli ha comunicato la possibilità che vengano ceduti alcuni titolari come Koulibaly e Fabian e non gli ha escluso che possa andare via anche Insigne se non dovesse accettare l’offerta per prolungare il contratto che scadrà a giugno 2022. E insieme hanno fatto un primo punto sui ruoli che andranno rinforzati"