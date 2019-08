"Domani gioca James Rodriguez?", la gelida risposta di Zidane in conferenza pre Real Madrid-Valladolid

Calciomercato Napoli - James Rodriguezpotrebbe esordire già domani con il Real Madrid! Il calciatore era stato messo ai margini dal tecnico Zidane, ma è lo stesso allenatore dei Blancos a parlare di un suo possibile esordio già domani nella partita contro il Valladoid. Domani giorno quasi decisivo per capire se il calciatore può far parte o meno realmente del progetto di Zidane al Real. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

Tiene ancora banco il casa Real Madrid il futuro di James Rodriguez, obiettivo mercato Napoli ormai da diversi mesi. Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane in conferenza non scioglie il quesito sul colombiano e spiega che ha 24 giocatori in rosa che possono giocare Zidane: “Saprete domani se James giocherà. Ne scelgo 11 e tre che entrano e ne abbiamo 24”. Risposta gelida, dopo le indiscrezioni che volevano che il colombiano giocasse la partita viste le numerose assenze per infortunio.