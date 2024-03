TMW - De Laurentiis non molla l'idea De Zerbi, da battere due big: i dettagli

Notizie Napoli calcio. Il nome di Roberto De Zerbi è sempre più al centro dei rumors di mercato, soprattutto all'estero. Il tecnico italiano ha annunciato di non aver intenzione di rinnovare il contratto con il Brighton, scatenando gli interessamenti di diversi club.

De Zerbi-Napoli, le ultime

Secondo quanto riportato da TMW, a De Zerbi stanno pensando in modo concreto il Barcellona ed il Bayern Monaco: i catalani diranno addio a Xavi e considerano l'ex Sassuolo un degno erede per proseguire con il 4-3-3, mentre i bavaresi per il dopo Tuchel hanno fallito l'assalto a Xabi Alonso (che resterà al Leverkusen) ed ora pensano proprio all'italiano.



Per i colleghi, poi, sullo sfondo resta anche il Napoli di De Laurentiis, nonostante la clausola da 14 milioni presente nel contratto di De Zerbi:

"Sullo sfondo resta anche il Napoli. Il futuro di Calzona non è ancora stato deciso, ma nel caso in cui De Laurentiis decidesse di dare vita all'ennesima rivoluzione estiva ecco che il tecnico bresciano diventerebbe un serio candidato".