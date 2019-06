De Paul-Napoli, Gazzetta: "No dell'Udinese a Ounas e Verdi nell'affare: Giuntoli offre un'altra contropartita per chiudere"

Ultimissime Calciomercato - Il nome di Rodrigo De Paul resta sempre caldo in orbita Napoli. L'argentino piace molto a Cristiano Giuntoli per la sua qualità e duttilità tattica.

Calciomercato Napoli-De Paul

Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nell'affare tra Udinese e Napoli potrebbe rientrare il nome di Alberto Grassi (giocatore di proprietà degli azzurri che ha trascorso in prestito l'ultima stagione a Parma):

"L'Udinese in entrata sta pensando a Grassi che potrebbe rientrare come parziale contropartita con il Napoli nell’affare De Paul. Impossibile, invece, arrivare a Verdi e Ounas: guadagnano cifre ben oltre il tetto fissato in Friuli"