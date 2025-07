Dalla Turchia - Osimhen è atteso ad Istanbul martedì: mancano solo le garanzie del Galatasaray

Calciomercato Napoli - Continua la telenovela tra il Napoli ed il Galatsaray per risolvere la questione relativa a Victor Osimhen. L'attaccante di proprietà della SSC Napoli potrebbe presto raggiungere la Turchia. I colleghi turchi di Ajansspor, infatti, hanno appena riferito un nuovo aggiornamento circa la trattativa tra i due club. Per il via libera e la partenza del giocatore mancano solo le garanzie bancarie del club turco:

"Se la questione della garanzia tra Galatasaray e Napoli verrà risolta, Victor Osimhen arriverà a Istanbul martedì 22 luglio".