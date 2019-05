Cronache di Napoli - De Laurentiis dovrebbe resistere a tutti gli assalti verso tre azzurri: la valutazione totale supera i 300mln

CALCIOMERCATO NAPOLI - L’obiettivo del club è rinforzare l’organico senza dare il via libera a una cessione eccellente come è successo con gli addii di Cavani, Higuain e Jorginho. Ad annunciarlo è l'edizione odierna di Cronache di Napoli, della cui analisi vi proponiamo uno stralcio:

"Il Napoli dovrebbe resistere a tutti gli assalti verso i pezzi da novanta in organico. Sono tre gli azzurri le cui cessioni porterebbero nelle casse cifre considerevoli. Si tratta di Koulibaly, Allan e Insigne. Gli azzurri valutano il difensore 150 milioni, per Allan il Napoli chiede 80 milioni, per Insigne pretendono 100 milioni. Difficilmente un club arriverà a tanto. In lista di sbarco elementi che agli ordini di Ancelotti hanno giocato poco: dalle cessioni il Napoli potrebbe ricavare denaro fresco"