CorSport - Il Napoli e Osimhen si sono già detti sì! Ecco cosa manca prima del tweet ufficiale di De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Il Napoli e Osimhen si sono già detti sì, in un sabato vissuto attaccati al cellulare e standosene dinnanzi a un computer per leggersi il contratto in ogni sua piega. Ne parla il Corriere dello Sport:

"Quinquennale, intorno ai quattro milioni netti, con benefit che riguardano la qualificazione in Champions, e poi tutto ciò ch’è appartiene al calcio moderno, diritti d’immagine compreso. Ma prima che si possa cinguettare con un tweet che renda ufficiale la conclusione di questa trattativa estenuante, sarà indispensabile che Napoli e Lilla riescano a far convergere i reciproci interessi, in un affare che muove una cinquantina di milioni e che può prevedere sviluppi futuri, legati a Gabriel (e quindi a Koulibaly)"