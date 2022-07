Clamoroso Cammaroto: "ADL potrebbe chiedere a Koulibaly un cambio agente"

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis chiederà a Kalidou Koulibaly di cambiare agente? Come riferisce Emanuele Cammaroto attraverso NapoliMagazine, è una possibilità davvero concreta per cercare di arrivare a un accordo: "L'indiscrezione più importante che mi arriva in questi momenti riguarda De Laurentiis, che vedrà Koulibaly a Dimaro, potrebbe chiedere al difensore senegalese di far ragionare o, finanche, di prendere le distanze dal suo agente, laddove non ci fossero margini di dialogo". Come evidenzia il collega, è già accaduto in passato quando Insigne lasciò Mino Raiola.