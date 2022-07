Carnevali-De Laurentiis, previsto contatto per Raspadori! Il Sassuolo fissa il prezzo, ADL dovrà mettere sul piatto due cose

Giacomo Raspadori ha detto sì al Napoli: condizione necessaria, ma non sufficiente per il trasferimento. Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la trattativa tra il Sassuolo e il club di De Laurentiis non è ancora iniziata.

Affare Raspadori Napoli, le ultime

Venerdì il procuratore Tinti ha comunicato a Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo, il gradimento di Giacomo all’offerta che gli è stata presentata dal Napoli:

"Domani o al massimo martedì Carnevali parlerà con De Laurentiis e la trattativa entrerà nel vivo. Finora non si è parlato di cifre, dopo aver ceduto Scamacca al West Ham (36 milioni, più 6 di bonus e il 10% sull’eventuale rivendita), il Sassuolo non ha la necessità di cedere. Giacomo sarebbe una risorsa per il Napoli. E questo non sfugge al Sassuolo, che fissa il prezzo: si parte da 35 milioni. De Laurentiis dovrà mettere sul piatto una ricca somma e anche una formula di pagamento che possa soddisfare Carnevali. Se i tempi si allungano, la trattativa si complica perché Dionisi ha bisogno di un sostituto e non è semplice trovarlo"

