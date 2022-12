Calciomercato, occasioni d'oro: 5 svincolati cercano squadra

Il calciomercato sta per riaprirsi e il Napoli, come le altre squadre, mantiene gli occhi aperti in cerca di un'occasione da cogliere al volo. Occhio anche al mercato degli svincolati, con i giocatori acquistabili a parametro zero o in scadenza di contratto.

Giocatori svincolati

Il più famoso di tutti è certamente Cristiano Ronaldo, che dopo aver rescisso il suo contratto con il Manchester United, sembra destinato all'Arabia Saudita. Lui però non ha ancora firmato ed è sicuramente uno dei calciatori svincolati più appetibili sul mercato.

Oltre a Cristiano Ronaldo, c'è Isco: ex Real Madrid, si è svincolato dal Siviglia e adesso cerca squadra. Isco ha 30 anni, ha vinto 5 Champions League ed è un top-player di cui ogni squadra avrebbe bisogno. Nella lista dei cinque svincolati di maggior pregio ci sono anche Artem Dyzuba, attaccante russo ex Zenit e Adana Demirspor; c'è Edgar Ié, tetrzino sinistro portoghese che ha giocato in Portogallo, Spagna, Francia e Olanda; infie c'è Santiago Arias, colombiano classe '92 che ha giocato con PSV e Atletico Madrid.