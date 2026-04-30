Calciomercato Napoli, quattro nuovi acquisti low-cost per ridurre il monte-ingaggi!

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Calciomercato Napoli, ultimissimi aggiornamenti dal quotidiano Il Mattino dove il giornalista Pino Taormina fa il punto della situazione in vista dell'estate. Innanzitutto la SSC Napoli dovrà fare i conti con l'ennesimo bilancio finanziario che verrà chiuso in perdita di circa 20 milioni di euro. È vero che il Napoli ha riserve accumulate per circa 190 milioni di euro, "ma De Laurentiis non vorrebbe utilizzarle", scrive Il Mattino.

Sarà dunque un calciomercato low-cost, con particolare attenzione al monte-ingaggi che il Napoli vorrebbe ridurre fino ad un tetto massimo di 100 milioni di euro. Per farlo servirà fare qualche cessione importante (in primis Lukaku), ma bisognerà fare molta attenzione anche al calciomercato in entrata, puntando su calciatori già pronti e che non costino troppo.

Il Mattino elenca quattro nomi di potenziali acquisti del Napoli in estate:

  • Mario Gila, difensore della Lazio: Lotito lo valuta almeno 30 milioni e c'è anche la concorrenza del Milan di Tare.
  • Kerim Alajbegovic: il Bayer chiede 28 milioni, c'è la concorrenza di Roma e Inter ma Manna prova a giocare d'anticipo
  • Juanlu Sanchez del Siviglia, a lungo trattato l'estate scorsa. Per Il Mattino "la chiusura pare sia solo una formalità".
  • Andrea Pinamonti del Sassuolo piace come vice-Hojlund.
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