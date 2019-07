Sky - Colpo Elmas fatto, mancano solo le firme! Il Fenerbahce non lo convoca per l'amichevole di oggi

Calciomercato Napoli - A quanto pare è pronto ad essere sparato il terzo colpo di questa sessione estiva di calciomercato per la SSC Napoli. Gli azzurri, infatti, sono ad un passo dal chiudere l'operazione Elmas ed a tal proposito arrivano delle novità da Sky Sport.

Elmas Napoli

Mercato Napoli, tutto fatto per Elmas

E' stato raggiunto, infatti, l'accordo sia tra i club che tra il Napoli ed il giocatore ed a tal proposito arriva un indizio abbastanza chiaro, come sottolineato dal sito di Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport: il centrocampista, infatti, non è stato convocato dal Fenerbahce per l'amichevole in programma oggi contro il Bulsapor. A quanto si legge, infatti, ormai mancano davvero solo le firme.