Calciomercato, lista svincolati: Boateng, Mustafi e Sokratis le occasioni in difesa

Ultime news calciomercato - Da De Gea e Hazard a Lingard e Pereyra: la lista dei giocatori ancora svincolati è lunga, ed interessante, per cogliere qualche opportunità. Ad esempio Pereyra è stato a lungo in trattativa col suo ex club, l'Udinese. La finestra estiva di calciomercato si è chiusa lo scorso 1 settembre, ma per i club italiani e non solo è ancora possibile tesserare svincolati.

Boateng col Bayern Monaco

Calciomercato, calciatori svincolati: la lista

Per chi avesse, ovviamente, ancora posti disponibili in lista e desiderio di puntellare l'organico investendo nell'ingaggio dei giocatori rimasti senza squadra, c'è la possibilità di puntare su diversi svincolati. C'è una lunga lista di giocatori svincolati che possono fare al caso di alcuni club, anche con diversi difensori fra cui l'ex Napoli Axel Tuanzebe e calciatori accostati ai partenopei in passato come Jerome Boateng, Mustafi e Sokratis Papastathopoulos: