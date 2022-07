Bargiggia: "Raspadori-Napoli, a 25mln si può chiudere! Arriverà se parte Ounas. Novità Solbakken"

Calciomercato Napoli - Giacomo Raspadori è seriamente nel mirino del club azzurro. De Laurentiis stravede per lui, a Spalletti piacerebbe per giocare sia al posto che al fianco di Osimhen in un 4-2-3-1. Insomma, il talento del Sassuolo è il sogno estivo del mercato azzurro.

Raspadori-Napoli, la situazione

A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato:

"Raspadori? Il giocatore del Sassuolo arriverà se dovesse partire uno tra Ounas e Politano. Ounas ha molte proposte da Torino, Sassuolo, Bologna e Verona. Probabile che parta e venga sostituito con Raspadori: si può chiudere per 25 milioni. Solbakken al Napoli? A dicembre si svincola, ma non è che andrà a sostituire qualcuno. Se andrà via Ounas si chiuderà Raspadori, che a sua volta chiuderebbe la porta a Deulofeu".