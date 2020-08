Asse Napoli-Roma, affare Under ed il baby talento Riccardi per Milik! CorSport: contatti quotidiani De Laurentiis-Fienga, i dettagli

Calciomercato Napoli - La Roma e il Napoli stanno lavorando su un’operazione che potrebbe accontentare entrambi i club: Cengiz Under ed Alessio Riccardi per Arkadiusz Milik. Lo annuncia il Corriere dello Sport di oggi:

"De Laurentiis valuta 40 milioni il centravanti, la Roma dovrebbe riuscire a evitare di inserire un conguaglio (30 milioni la valutazione di Ünder, 10 quella del giovane Primavera), per arrivare alla prima scelta per sostituire Dzeko e avrebbe anche il modo di fare plusvalenze. I due club stanno provando a trovare un accordo, che non è facile per quanto è articolato. Milik è sempre stato la prima scelta, in attesa di capire quale sarà le decisione di Dzeko. Il polacco va convinto, aveva altre idee in testa, a cominciare dalla Juve. I contatti tra Fienga e De Laurentiis sono quotidiani, le due società sono intenzionate a trovare il punto d’incontro, muovendo solo giocatori (o al massimo con un piccolo conguaglio)"