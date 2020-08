Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "E’ più vicino Allan all’Everton che Koulibaly al Manchester City. Ancelotti è un grande amico del Napoli e di De Laurentiis, si troverà un accordo in brevissimo tempo. Se hai un portiere che para bene devi puntare su di lui, io mi tengo sempre il portiere che sa parare".