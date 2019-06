Boca Jrs, Burdisso su Almendra-Napoli: "Per ora non va da nessuna parte. Non sono arrivate offerte e resterà con noi"

Ultimissime calcio Napoli - Non si sblocca la trattativa per portare Agustin Almendra al Napoli: la conferma, da un certo punto di vista, arriva dalle parole di Nicolas Burdisso, ex difensore tra le altre di Inter e Roma e attualmente Ds del Boca Juniors. Ecco le parole dell’argentino ai microfoni di ‘Fox Sports Radio’, a proposito dell’ipotesi azzurra per il centrocampista Under 20:

Notizie sul calcio Napoli - Burdisso spegne le voci su Almendra

“Agustin Almendra per ora non va da nessuna parte: non c’è nessuna offerta formale per lui, al momento resta con noi”.

L’aggettivo ‘formale’ è una precisazione che può spiegare molto: l’interesse di almeno una squadra (il Napoli) c’è, e non da oggi ma da almeno 6 mesi. Manca l’accordo sui cosiddetti dettagli tra i due club, al fine di stabilire la cifra esatta con la quale la società di Aurelio De Laurentiis possa soddisfare quella di Angelici.