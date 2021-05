"ADL vuole Allegri", Repubblica: soffiata a Gattuso da amici! In lizza anche altri due nomi

Mercato Napoli le ultime oggi. L'edizione odierna de La Repubblica fa il punto della situazione sul futuro di RIno Gattuso, che col passare dei giorni sembra sempre di più lontano da Napoli. Secondo il quotidiano i tanti rumors iniziano a far breccia pure nel bunker del Training Center e Gattuso ha dovuto prendere di conseguenza atto di un’amarissima realtà, rassegnandosi all’idea di dover pianificare la prossima tappa della sua carriera altrove: lontano da Napoli.

Ecco cosa scrive Repubblica sull'indiscrezione di Massimiliano Allegri nuovo allenatore Napoli

Ringhio ha tanti amici nel calcio e qualcuno gli ha riferito delle mosse di De Laurentiis, che sta cercando in tutti i modi di stringere i tempi con Allegri e si è tenuto come piste di riserva Spalletti e Simone Inzaghi, se il tecnico della Lazio deciderà alla fine di non rinnovare con Lotito. L’allenatore calabrese ne ha dunque potuto solo prendere atto e si è sentito libero di ascoltare a sua volta le proposte che gli stanno arrivando dall’Italia e dall’estero, proprio grazie all’eccellente lavoro che sta portando a termine sulla panchina azzurra, in condizioni d’emergenza.